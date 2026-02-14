HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir'de yangın! Oto döşeme dükkanı küle döndü

Nevşehir'de bir oto döşeme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nevşehir'de yangın! Oto döşeme dükkanı küle döndü

Yangın, Sümer Mahallesi Yeni Sanayi 13. Ek Blok adresinde bulunan Oto Döşeme atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmen edilen yangını fark eden çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğün salonu önünde silahlı saldırı! Ağır yaralandıDüğün salonu önünde silahlı saldırı! Ağır yaralandı
Güney Marmara feribot seferleri iptal edildiGüney Marmara feribot seferleri iptal edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.