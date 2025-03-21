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  4. Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 15 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 15 şüpheli yakalandı

21.03.2025 18:27
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Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 15 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda A.G., A.O.B., F.D., F.Ö., H.K., M.Ç., Z.Ç., N.K., Y.G., S.D., E.M., E.M., A.A., E.Ç. ile M.A.Ç. yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, Osmanlı dönemine ait etnografik tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen elbise, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, havalı tüfek, 14 tabanca şarjörü, 2 bin 512 çeşitli ebatlarda fişek, el dedektörü ile kesici aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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