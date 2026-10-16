HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir merkezli 9 ildeki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

Nevşehir merkezli 9 ilde 'fuhuşa teşvik, aracılık etme, fuhuşu kolaylaştırma ve fuhuş için yer temin etme' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11’i tutuklandı. Operasyon kapsamında fuhuşa zorlandığı belirlenen 16 kadın ise kurtarıldı.

Nevşehir merkezli 9 ildeki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen büyük asayiş soruşturması kapsamında harekete geçildi.

Nevşehir merkezli 9 ildeki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama 1

9 İLDE FUHUŞ OPERASYONU

Ekipler, 13 Ekim’de fuhuş şebekesine yönelik planlı bir çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında Nevşehir merkezli olmak üzere Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Nevşehir merkezli 9 ildeki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama 2

28 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonla fuhuşa zorlanan 16 kadın ise koruma altına alındı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DMM'den 'bireysel emeklilikle' ilgili iddialara yalanlamaDMM'den 'bireysel emeklilikle' ilgili iddialara yalanlama
Mersin'de peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye tutuklama kararıMersin'de peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye tutuklama kararı

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Asgari ücret, emekli, memur zammı: Özgür Erdursun rakam verdi! 'İyileştirme ve ara zam' detayı

Asgari ücret, emekli, memur zammı: Özgür Erdursun rakam verdi! 'İyileştirme ve ara zam' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.