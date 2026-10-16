Nevşehir merkezli 9 ildeki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen büyük asayiş soruşturması kapsamında harekete geçildi.

9 İLDE FUHUŞ OPERASYONU

Ekipler, 13 Ekim’de fuhuş şebekesine yönelik planlı bir çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında Nevşehir merkezli olmak üzere Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

28 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonla fuhuşa zorlanan 16 kadın ise koruma altına alındı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır