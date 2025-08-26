HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nevşehir’de dünürlerin kavgası cinayetle bitti

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde çıkan tartışmada dünürünü tüfekle vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir’de dünürlerin kavgası cinayetle bitti

Olay, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dünür olduğu öğrenilen M.Ö. (73) ile S.Ü. (78) arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Çıkan kavgada S.Ü. yanındaki pompalı tüfek ile dünürü M.Ö.’ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede M.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şüpheli S.Ü. de av tüfeğiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de dünürlerin kavgası cinayetle bitti 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da sanayi sitesindeki kavgada köpek öldürüldüAnkara’da sanayi sitesindeki kavgada köpek öldürüldü
İzmir’de narkotik polisinden zehir tacirlerine büyük darbeİzmir’de narkotik polisinden zehir tacirlerine büyük darbe

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
E noldu şimdi biri öezara öbürü hapise,konuşarak çözseydiniz yaa sorununuzu.
En Çok Okunan Haberler
Kiralara yüzde 40 artış sinyali! 'İstenmeyen tarih' geldi çattı

Kiralara yüzde 40 artış sinyali! 'İstenmeyen tarih' geldi çattı

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"

Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

Bolu için zaman daralıyor! 3.5 aylık içme suyu kaldı

Bolu için zaman daralıyor! 3.5 aylık içme suyu kaldı

Balıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydetti

Balıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.