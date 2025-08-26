Nevşehir’de dünürlerin kavgası cinayetle bitti

Olay, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dünür olduğu öğrenilen M.Ö. (73) ile S.Ü. (78) arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Çıkan kavgada S.Ü. yanındaki pompalı tüfek ile dünürü M.Ö.’ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede M.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şüpheli S.Ü. de av tüfeğiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır