Nevşehir’de silahlı saldırıya çakmakla karşılık verdi

Olay, Karasoku Mahallesi Çarşı Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs cadde üzerinde bekleyen vatandaşların üzerine ateş açtı. Şahıs, daha sonra üç el daha ateş ederek olay yerinden koşarak kaçtı. Silahtan çıkan mermilerden birisi bir evin giriş kapısına isabet etti. Üzerine ateş edilen vatandaşlardan birisi kısa süreli şoku atlattıktan sonra saldırgana elindeki çakmağı fırlatarak karşılık verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

