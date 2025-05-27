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Nevşin Mengü yine gündemde! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki sözleri olay oldu: "Erdoğan sayesinde zengin oldun, bir günde servetini kaybedersin"

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Melih Kadir Yılmaz

Gazeteci Nevşin Mengü’nün Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu. Mengü, son yayınında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u da hedef aldı. Ali Koç’a seslenen Mengü, “Sen Erdoğan sayesinde zengin oldun, bir günde de o servetini kaybedersin kardeşim” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Savcı, eğer Kılıçdaroğlu gelir ifadesini verirse bu dosyayı kapatırım” iddiasını dile getiren ve bu çıkış sonrası ana muhalefet tarafından tepki gören Nevşin Mengü, son videosuyla da olay yarattı.

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MENGÜ'DEN 'ALİ KOÇ' İÇİN OLAY YARATACAK ÇIKIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini değerlendirirken Euroleague final maçı öncesi AK Partili Mustafa Varank’ın Ali Koç’a baklava yedirdiği anları yayınlayan Nevşin Mengü, Ali Koç için ilginç ifadeler kullandı.

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İŞTE MENGÜ'NÜN GÜNDEM OLAN O SÖZLERİ! “ERDOĞAN SAYESİNDE ZENGİN OLDUN”

Mengü konuyla ilgili olan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Baklava yedirdiği anlarda durduralım lütfen. Ben futboldan anlamam, Ali Koç hani yalı tayfası sembolü... Daha büyüğü var mı? İktidar, dize getirdik diyor. Trump'ın başkanlık töreninde Google temsilcileri tüm üst düzey isimler hazır bulunmuştu.

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"BİR GÜNDE O SERVETİNİ KAYBEDERSİN KARDEŞİM"

Sana biat ediyoruz anlamında, burada da o var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi tabanına merak etmeyin ben bunların ne olduğunu biliyorum diyor. Nasıl gelirsen öyle gidersin. Erdoğan sayesinde zengin oldun sen, bir günde de o servetini kaybedersin kardeşim"

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Recep Tayyip Erdoğan Nevşin Mengü fenerbahçe
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