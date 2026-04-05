Nevzat Bahtiyar'ın cezası bozuldu! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Yarın yeniden başlıyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran Narin Güran cinayetinin merkezindeki Nevzat Bahtiyar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin karar Yargıtay'da bozulmuştu. Yargılanması tekrar başlayacak olan Bahtiyar yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.

8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolması, 19 gün sonra cansız bedeninin bulunması infial yaratmıştı. Kahreden olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.

KÜÇÜK NARİN KORKUNÇ BİR HALDE BULUNMUŞTU

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

AİLE ÜYELERİ HAPİS CEZASI ALDI

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme, Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

İSTİNAF, CEZALARI OY ÇOKLUĞUYLA ONADI

Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran’ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, kararın ardından istinafa başvurdu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada, 26 Mayıs 2025’te karar verildi. Daire, kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

YARGITAY BAHTİYAR’IN CEZASINI BOZDU, YENİDEN YARGILANMASI YARIN BAŞLAYACAK

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025’te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.

Nevzat Bahtiyar, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda yarın Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.00'da yeniden hakim karşısına çıkacak. Adana Suluca 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Bahtiyar'ın duruşmada bizzat hazır edilmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Değişen Dünyanın Habercisi' Anadolu Ajansı 106. yaşını kutluyor'Değişen Dünyanın Habercisi' Anadolu Ajansı 106. yaşını kutluyor
Kızının yanında kalbinden vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı!Kızının yanında kalbinden vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Katil Nevzatttttt. Başka suçlu yokkkkkk
Benden o köy bir şeyleri saklıyor, ceza alacaksa sorgulanan herkes ceza almalı. Birileri bir can'a kıyıyor ama büyük çoğunluk delilleri saklayıp adaleti yanıltıyor. O köyü komple oradan kaldırıp yaşayan herkesi o topraklardan sürmek lazım.
sebep neydi esas önemli olan o masum birisini neden öldürdüler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

