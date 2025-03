New York Başkanı Eric Adams’tan iftar daveti: 200 kişi katıldı, salonda ezan okundu...

New York Belediye Başkanı Eric Adams, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar davetini bu yıl da sürdürdü. Manhattan’daki Belediye Başkanlığı konutu Gracie Mansion’da gerçekleşen etkinlikte, şehirdeki Müslüman toplumu önderlerinden yaklaşık 200 kişi bir araya geldi.

ADAMS: "NEW YORK’TA CAMİLERDE CUMA GÜNLERİ EZAN OKUNMASINA İZİN VERİYORDUM"

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen iftar davetinde, salonda imam tarafından ezan okundu, ardından davetliler oruçlarını açtı. İftara katılan davetliler toplu halde akşam namazını kıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Adams, Müslüman toplulukla olan yakın ilişkisini vurguladı ve New York’ta camilerde cuma günleri ezan okunmasına kendi döneminde izin verildiğini hatırlattı.

"ORUÇ TUTMAK, İNSANLARA FEDAKARLIĞI ÖĞRETİR"

Belediye Başkanı Adams, Ramazan ayının şefkat, disiplin ve fedakarlık anlamına geldiğini belirterek, "Gün boyunca oruç tutmak, insanlara fedakarlığın ne olduğunu öğretiyor. Bugün burada, Müslüman toplumunun önde gelen isimleri ve kolluk kuvvetleriyle birlikte bu atmosferi paylaşmak, toplum olarak nerede durduğumuzu gösteriyor. Bir şehir ve ülke olarak hep birlikte olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

İFTAR MENÜSÜNÜ TÜRK RESTORANI HAZIRLADI

İftar yemeğinin menüsü, New York'ta uzun yıllardır faaliyet gösteren ve geleneksel Türk mutfağı tarafından hazırlandı. Restoranın sahibi, iftar davetlerinin 18 yıl önce eski Belediye Başkanı Mike Bloomberg ile başladığını belirtti.

"İLK YILIMIZDA SADECE 30 KİŞİ VARDI, ŞİMDİ 200 KONUK VAR"

Restoranın sahibi, "İlk yılımızda sadece 30 kişi vardı, şimdi 200’den fazla konuğumuz var. Yemeklerin kalitesi nedeniyle her yıl bu organizasyonu biz üstleniyoruz. Türk yemeklerini ve kültürünü tanıtmak bizler için en büyük öncelik" dedi. Ayrıca, New York'taki ihtiyaç sahiplerine her çarşamba akşamı ücretsiz yemek dağıtımı yaptıklarını ve toplumun her kesimine destek verdiklerini ekledi.

"GERÇEK BİR İNSANLIK DERSİ"

Belediye Başkanı Adams konuşmasında, Türk Restoranının sahibine teşekkür ederek, "Sadece yemek yapmıyor, topluma hizmet ediyor. O sadece Kur'an’ı okumuyor, aynı zamanda yaşıyor. Fedakârlıkları yılın her günü devam ediyor. Bu, gerçek bir insanlık dersi" dedi.

ADAMS’A İSRAİL’E DESTEK VERMESİ NEDENİYLE PROTESTO DÜZENLENDİ

Öte yandan, Adams’ın İsrail’e verdiği destek nedeniyle yemeğin düzenlendiği binanın dışında Filistin yanlısı yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Belediye başkanının konutunun önünde toplanan göstericiler, Adams’ın politikalarına tepki göstererek sloganlar attı. Polis, Belediye Başkanı’nın evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı protestocular bina önünden uzaklaştırılırken, bazıları da yemeğe katılan Müslüman toplum temsilcilerine tepki gösterdi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır