Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından son hamle! Bir de dikkat çeken paylaşım

Medya tarihine yeni bir tartışma daha eklendi. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek olayın başrolleri ise Halk TV ve Rasim Ozan Kütahyalı. Youtube kanallarında Rasim Ozan Kütahyalı röportajı yayınlayan kanala kendi bünyesindeki gazetecilerden tepki geldi. Kriz daha da derinleşti ve ardından istifalar geldi. Kanal sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kendi kanalında yayına çıkarılmaması ise Türk medya tarihinde bir ilk oldu. Son günlerin en ateşli tartışmaları devam ederken Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı röportajını yayından kaldırdı.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI

10 Mart Pazartesi günü Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajı Halk TV'nin youtube kanalında yayınlandı.

Söz konusu röportajda Kütahyalı, “Terörsüz Türkiye” açılımının detaylarına değindi. Sürecin nasıl olgunlaştığını, kimlerin nasıl katkı verdiğini açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı, sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşıma “Martin Bashir’in Prenses Diana ile 20 Kasım 1995’te yaptığı söyleşi kadar içeriği bomba dolu bu röportaj” notunu düştü. Rasim Ozan Kütahyalı, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma” çağrısının nasıl yapıldığını anlattı. Kütahyalı'nın Selahattin Demirtaş’ın da kısa zamanda tahliye olacağını söylemesi dikkat çekti. Rasim Ozan Kütahyalı ayrıca “Türkiye’nin genel af sürecine ihtiyacı var” vurgusunda bulundu.

SONRASINDA KIYAMET KOPTU

Bu röportajın ardından Halk TV'de adeta kriz yaşandı. Kanal bünyesinde yayın gerçekleştiren Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel gibi gazeteciler Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı röportajının yayınlanmasına tepki gösterdi. İlk istifa ise gazeteci Serpil Yılmaz'dan geldi. Hemen ardından Kayda Geçsin ekibi programı durdurduklarını ve kanaldan ayrıldıklarını duyurdu.

Kararı Şule Aydın sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı;

'Herkese merhaba… Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz.'

"YOL KAZASI"

Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise açıklamasında, "Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır." dedi. Ardından Ece Üner Ana Haber Bülteni'nde Cafer Mahiroğlu’na, "Televizyonunuza hoş geldiniz. Herhalde bir ilktir televizyonunuzda cevap hakkının kullandırılmaması." sözleriyle seslendi.

KRİZİN NEDENİ OLAN VİDEO KALDIRILDI

Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyurulan röportaj peş peşe gelen tepkiler sonucunda YouTube kanalından kaldırıldı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tartışmanın merkezindeki isim olan Rasim Ozan Kütahyalı bugün sosyal medya hesabından gazeteci Ertuğrul Öztürk'ün köşe yazısını paylaştı.

Özkök köşe yazısında ise şu ifadelere yer verdi;

Rasim “ROK” Kütahyalı’yı Halk TV yayınında 1.3 milyon kişi görüntülemişse ne diyeceğiz?

Halk TV Youtube kanalı Rasim Ozan Kütahyalı’yla bir mülakat yayınladı.

Kendi payıma ilgiyle izledim. Türkiye’nin “yeni rejimi” hakkında bence ilginç bir yorum yaptı.

Söylediklerinin bir bölümüne benim de eleştirim var.

“Türkiye’de kuvvetle ayırımı” ilkesinin bittiğini, “kuvvetler birliği” rejiminin başladığını söylüyor.

Bunun Türkçesi “Bu ülkede artık demokratik bir sistem yok, her şeye hakim otokratik bir rejim vardır”

Ama bu yazıyı yazmamın asıl sebebi o değil.

Mülakatçılar yargıçlık yapmadan gazeteci gibi sorarsa sonuç iyi oluyor.

Halk TV’yi Rasim Ozan’ı ekrana çıkardığı için tebrik etmeye hazırlanıyordum.

Mülakatı yapan meslektaşım hiçbir önyargı tuzağına düşmeden, çok net ifadelerle sorularını sordu.

Gazetecilik sınırını aşıp, “yargılayıcı” durumuna düşmedi.

Neticede çok ses getiren bir işe imza attı.

İsmail Küçükkaya’yı da Halk TV’ye gelen tepkilere karşı, gazeteci arkadaşımızın bu YouTube yayınını savunmasından dolayı kutlayacaktım.

Ama gün boyunca gördüm ki, başta patronu olmak üzere Halk TV’nin hâkim nomanklaturası bu yayına fena halde karşıymış.

X’te 1.3 milyon kişi görüntülemiş, demek ki bu yayın ilgi görmüş

Kendi kurumsal meseleleridir, karışmam.

Ama bu haberin X’teki görüntülenme sayısına baktım.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında 1.3 milyon kişi görüntülemiş.

Halk TV’nin hiçbir programının 1 milyon kişiye ulaşabileceğini sanmıyorum. Bu, Halk TV’nin yayınlarında asla ulaşamayacağı bir rakam.

Demek ki büyük ilgi görmüş. Bu gerçeği elinizin tersiyle itemezsiniz.

Kütahyalı’yı ekrana çıkaran yönetici 38 gün hapis yatmıştı Şimdi Halk TV içinde büyük bir cadı avı başlamış durumda.

Bunları izlerken, Kütahyalı’yı o ekrana çıkaran yönetici Suat Toktaş’ın, “Bu adamı niye çıkardın?” diyenlerden birinin yaptığı mülakat nedeniyle hapiste yattığını hatırladım.

Yani kendisini eleştirenleri korumak için yattı o 38 gün hapsi.

Dün akşam itibarıyla durum şöyleydi...

Halk Tv’nin patronu Cafer Mahiroğlu program hakkında eleştirisini dile getirdi.

Hakkıdır. Ayrıca o YouTube yayınını da dün akşama kadar kaldırmadı.

Bu da yerinde bir patronluk kararı.

YouTube görevlisi meslektaşlarımızın ona söz hakkını reddetmeleri de doğru değil bana göre.

Ama bu konu nedeniyle isyan bayrağı çekenlere bir çift sözüm var.

O zaman sorarlar…

Hürriyet ve Sabah’a kimi kayyım tayin edeceksiniz onu da açıklayın.

Kendi payıma eskiden beri şöyle düşünüyorum.

Hayatımız geçmişte yapılan hataları unutmamakla geçecekse işimiz zor.

Türkiye’nin, Öcalan’la barışmayı konuştuğu bir günde, “O adam eskiden şöyle demişti, böyle yapmıştı” diyerek bazı insanları ekranlardan zorla uzaklaştırmaya devam ederseniz, bugünkü rejimden ne farkınız kalacak?

Hazır başlamışken, yarın iktidara gelirseniz Sabah ve Hürriyet’in başına hanginizi kayyım olarak tayin edeceksiniz, onu da bugünden söyleyin de hiç farklı olmayacağınızı iyice anlayalım.

İmamoğlu’nun açılım çabaları da engellenmişti ?

Bu kafayla geçmişte Ekrem İmamoğlu’nun açılım çabaları bile, “Gezilerinize niye o adamı o kadını davet ettin?” diye galiz hakaretlerle engellenmeyle kalkıldı ve bir ölçüde başarıldı.

Hiç düşünmediler ki, Ekrem İmamoğlu’nun sadece CHP oyları ile ne belediye başkanı ne de ilerde Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün…

Hiç düşünmediler ki bunun için bütün Türkiye’yi kucaklaması lazım.

Arkadaşlar Türkiye, sizin o dar dünyanızdan, minicik mahallenizden, küçücük muhitinizden çok geniş…