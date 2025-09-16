HABER

Neyle darp ettiğine inanamayacaksınız! Kadının kocasını kendi eşi sandı: Araba kapısıyla dövdü!

Edirne’de, Y.K.’nin (47), Hamiyet Pehlivan Bingül’ü, eşinin sevgilisi zannettiği gerekçesiyle evinin önünde darbettiği olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Y.K.’nin Bingül’ü sıkıştırdığı otomobilin kapısı ‘silah’ kabul edilip, 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Çiğdem Sevinç

Olay, 19 Ocak’ta saat 20.00 sıralarında, Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Hamiyet Pehlivan Bingül, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla, evlerinin önüne aracını park etti. Araçtan inmeye çalışan Hamiyet Pehlivan Bingül, bu sırada Y.K.’nin saldırısına uğradı. Y.K., Bingül’ün başını otomobilin kapısına sıkıştırdı. Bingül'ün yüzünden yaralandığı olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K., çevredeki marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Bingül'ü tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Şüpheli Y.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.K. polisteki ifadesinde, Hamiyet Pehlivan Bingül ve eşini, kendi eşi ve sevgilisi sandığını, bu nedenle darbettiğini söyledi. Y.K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Olayla ilgili soruşturmada, Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame tamamlandı. İddianamede, "Müştekinin olay günü eşiyle birlikte ikametinin önüne park ettikleri aracın ön sağ yolcu koltuğundan inmeye çalıştığı sırada, müştekinin eşini kendi eşine benzeten ve eşinin kendisini aldattığını düşünen şüphelinin, aracın kapısını müştekinin yüzüne vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı, kapının olay sırasında şüpheliye saldırıda üstünlük sağlayacak şekilde kullanılması itibarıyla silah olarak kabul edildiği, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği müşteki beyanı, şüpheli ifadesi, doktor raporu, tanık beyanı ve kamera görüntüleriyle tüm dosya kapsamından anlaşıldığından" denildi.

İddianamede şüpheli Y.K. hakkında ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan, 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

(DHA)

