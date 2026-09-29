HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Niğde’de bir haftada 275 kişi hakkında işlem yapıldı

Niğde’de 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 275 kişi hakkında işlem başlatıldı, 7 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

Niğde’de bir haftada 275 kişi hakkında işlem yapıldı

Asayiş uygulamalarında 5 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 42 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 54 kurusıkı tabanca fişeği, 1 gaz tabancası, 2 gaz kapsülü, 4 motosiklet ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi. Narkotik operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu maddeler, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet aseton ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 milyon 901 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ile 9 kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme görevlilerince yürütülen çalışmalarda, vücut izlerinden 19 olay aydınlatıldı ve olaylarla ilgili 18 fail tespit edildi. Aydınlatılan olayların 4’ü 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, 3’ü ölümlü trafik kazası, 2’si ikamette ızrar, 2’si çalıntı terk oto, diğerleri ise kasten yaralama/cinsel taciz, dolandırıcılık, ateş etme, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, izinsiz kazı, oto inceleme ve buluntu motosiklet olaylarından oluştu.
Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 37 bin 25 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal tespit edilen, 206’sı motosiklet olmak üzere bin 843 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 18’i motosiklet olmak üzere 146 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde de 473 araç sürücüsünden ihlali belirlenen 467’sine, aralarında 28 motosiklet sürücüsünün de bulunduğu sürücülere, cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Altaylı bu paylaşımı görünce küplere bindi: "Sen kimsin yahu"Fatih Altaylı bu paylaşımı görünce küplere bindi: "Sen kimsin yahu"
Aracından bile inmedi... Yardımı tartışma yarattıAracından bile inmedi... Yardımı tartışma yarattı

Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

Ev alıp satacaklar dikkat! Tamamen zorunlu oluyor

Ev alıp satacaklar dikkat! Tamamen zorunlu oluyor

Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı

Boşanma davasında şaşırtan karar! Yargıtay o davranışı kusur saydı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.