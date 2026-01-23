HABER

Niğde'de esnafın dükkana astığı not gündem oldu! 'Depresyona girdim, pazartesiye kadar yokum'

Niğde'de ilginç bir olay meydana geldi. Şehir merkezinde çay ocağı işleten bir esnafın dükkana astığı not görenleri hayrete düşürdü. İşletmeci, "Depresyona girdim, pazartesiye kadar yokum" yazılı notuyla dükkanı geçici süreyle kapattı.

Cansu Akalp

Niğde'de ilginç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres şehir merkezi oldu. Niğde DMC Haber'de yer alan habere göre, kentte çay ocağı işleten bir esnaf, dükkanın kapısına astığı notla vatandaşlarda büyük şaşkınlık yarattı.

DEPRESYONA GİRDİĞİNİ BELİRTİP DÜKKANI KAPATTI

Esnaf, işletmenin kapısına "Depresyona girdim, pazartesiye kadar yokum" yazılı not asarak dükkanı geçici süreyle kapattı.

Notu okuyan bazı vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşılarken çay ocağının ne zaman açılacağı bölge halkı için merak konusu oldu.

ilginç değil normal..
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💰acilınca çaya 20tl zam var bence beklemeyin👀👀🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🩻🦅🛌☃️
