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Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı

Niğde’de etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde yağış sonrası 3 araç sele kapılırken, ekipler bölgede inceleme başlattı.

Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı

Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı. Kentte ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.

Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Gümüşler beldesinde yağışın ardından 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin olmadığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, DSİ İl Müdürü Ahmet Elbasan, İl Özel İdare Genel Sekreter Ali Nebol ve AFAD İl Müdürü Nihal Ören, beldede incelemede bulundu.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
sel Niğde yağış
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