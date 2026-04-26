Niğde'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Niğde’de iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüleri Mehmet Cemil Kayış (14) ile Emircan Öztürk (23) ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Niğde merkeze bağlı Kırkpınar köyü mevkisinde, Gebere Barajı yolunda meydana geldi. Mehmet Cemil Kayış yönetimindeki 51 BG 616 plakalı motosiklet, Gebere Barajı’ndan Kırkpınar köyü istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Emircan Öztürk idaresindeki 43 AET 993 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralılar Niğde Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

trafik kazası Niğde motosiklet kazası
