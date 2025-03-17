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Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 6 zanlı yakalandı

17.03.2025 18:27
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Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 24 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 710 paket kaçak sigara, 6 otomatik sigara basma makinesi, 33 kilogram tütün, 16 kutu kaçak çay, 500 sigara paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet, 7 cep telefonu ve 244 cep telefonu aksesuarı da ele geçirildi.

Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 6 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 24 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 710 paket kaçak sigara, 6 otomatik sigara basma makinesi, 33 kilogram tütün, 16 kutu kaçak çay, 500 sigara paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet, 7 cep telefonu ve 244 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

AA-20250317-37366604-37366602-NIGDEDE_KACAKCILIK_OPERASYONUNDA_6_ZANLI_YAKALANDI

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Niğde
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