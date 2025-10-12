HABER

Niğde'de kar yağışı etkili oldu: 4 dağcı mahsur kaldı

Niğde Demirkazık Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Tipi nedeniyle yolunu kaybedip mahsur kalan 4 dağcı için AFAD ve jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Kentin yüksek kesimlerinde karı yağışı etkili oldu. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibi, tipi nedeniyle yollarını kaybettiklerini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Dağcılar ile iletişime geçen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, öğrencilerin dönüşü için uygun bir rota oluşturdu.

DAĞCILAR İÇİN ROTA BELİRLENDİ

Ekipler, olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı da rota boyunca güvenlik önlemi aldı. Dağcılar, belirlenen rota üzerinden dönüş için harekete geçti.

(DHA)
