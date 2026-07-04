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Niğde'de kıraathanede silahlı kavga: 4 yaralı

Niğde'de bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kıraathanede delil çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Niğde'de kıraathanede silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, Niğde merkez Şahsüleyman Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Niğde de kıraathanede silahlı kavga: 4 yaralı 1

KAHVEHANEYE ATEŞ AÇTILAR: 4 YARALI

Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Niğde de kıraathanede silahlı kavga: 4 yaralı 2

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kıraathanede delil çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir silahlı saldırı kahvehane
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