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Niğde'de sel! Vali Akmeşe kahreden haberi duyurdu

Niğde'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sele kapılan Sabiha Dinçer hayatını kaybetti, Fatma T. (63), Rıfat T., Fatma Nehir T. (9), Tuana T. (17) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı. Ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor. Vali Akmeşe, "Vatandaşlarımızın dere yatakları ile sel ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.

Niğde'de sel! Vali Akmeşe kahreden haberi duyurdu

Niğde'de, öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan selde otomobile ulaşmak isteyen Sabiha Dinçer ve Fatma T., sele kapıldı. Bu sırada selde sürüklenen otomobilde ise Rıfat T., Fatma Nehir T., Tuana T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi mahsur kaldı. Ekiplerin tarafından sel sularından çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Sabiha Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 4 yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Niğde de sel! Vali Akmeşe kahreden haberi duyurdu 1

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Akmeşe, "İlimizde öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış nedeniyle Gümüşler beldesinde su taşkınları meydana gelmiştir. İhbarların ardından bölgeye ekipler sevk edilerek ivedilikle müdahaleye başlanmıştır. Etkilenen alanlarda 39 araç, 10 iş makinesi ve 216 personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmalarımız aralıksız şekilde sürdürülmektedir" dedi.

Niğde de sel! Vali Akmeşe kahreden haberi duyurdu 2

1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yağışlar sırasında 6 vatandaşın sel sularına kapıldığını belirten Akmeşe, "Durumu ağır olan 42 yaşındaki Sabiha Dinçer, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. 1 yaralımızın tedavisi hastanede devam ederken, 4 vatandaşımız tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın dere yatakları ile sel ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.

Niğde de sel! Vali Akmeşe kahreden haberi duyurdu 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Niğde
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