Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 53,8 gram sentetik uyuşturucu, 0,95 gram esrar, 46 sentetik ecza ve 4 bin 110 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır