Niğde iletişim ve medya müzesi kuruluyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim ve Medya Müzesi'ni kuruyor. Müze, kentin basın tarihine ışık tutmayı amaçlıyor. Ayrıca iletişim araçlarının geçmişten günümüze geçirdiği değişimi gösterecek.

Altyapı ve envanter çalışmaları sürüyor. Müze için vatandaşlardan eski yayın ve cihaz bağışı bekleniyor. Bu bağışlar, müzenin koleksiyonunu zenginleştirecek.

Müze, 2026 yılında kuruldu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliği yapıyor. Geçmişte kullanılan iletişim araçları bir araya getirilecek.

Koleksiyonda, gazetecilik, sinema, radyo ve televizyon alanlarında kullanılan cihazlar yer alacak. Dijital iletişim araçlarına yönelik bağışlarla koleksiyon genişletilecek.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit, çalışmalara başladıklarını belirtti. Basın, iletişim ve medya tarihine ilişkin envanteri genişletmeyi planlıyorlar.

Dijitalleşme ile medya sektöründeki değişim hızlanıyor. Koçyiğit, müzenin öğrencilere bu değişimi göstereceğini ifade etti. Öğrenciler, geçmişte kullanılan araçları inceleme fırsatı bulacak.

Koçyiğit, öğrencilerin derslerde öğrendikleri araçları yakından görmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Müze, farklı dönemlerde kullanılan araçları bir araya getirecek.

Müze, Niğde ve bölgenin basın tarihine yer verecek. Kentteki eski basın araçlarını ve yayınları koruma amacı güdülüyor. Vatandaşlar, gazetecilikte kullanılmış makineleri ve diğer cihazları bağışlamaya davet edildi.

Bağış kapsamında dijital cihazlar da değerlendirilecek. Eski cep telefonlarının müze envanterine alınabileceği ifade edildi. Koçyiğit, projeye destek olan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür etti.

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, bölgenin basın tarihinin korunması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır