HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde’de bir haftada 10 tutuklama

Niğde’de 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda asayiş, narkotik ve kaçakçılık olayları kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Niğde’de bir haftada 10 tutuklama

Niğde’de 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda asayiş, narkotik ve kaçakçılık olayları kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise binlerce araç kontrol edildi.

Niğde Valiliği tarafından açıklanan haftalık güvenlik verilerine göre, kent genelinde meydana gelen asayiş olaylarında 276 şahıs hakkında işlem başlatılırken, 8 şüpheli tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 71 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 1 bisiklet, 1 ütü, 8 bin 230 TL nakit para ve 17,15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 25 kişi de ekipler tarafından yakalandı.

NARKOTİK OPERASYONLARINDA 2 TUTUKLAMA

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanırken, 2 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 5 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 76 gümrük kaçağı puro, 11 paket kaçak sigara, 11 paket kaçak nargile tütünü ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

6 OLAY VÜCUT İZLERİNDEN AYDINLATILDI

Olay Yeri İnceleme ekiplerince 1 şüpheli ölüm, 1 iş kazası sonucu ölüm, 1 suda boğulma sonucu ölüm, 1 ateşli silahla yaralama, 1 çift taraflı yaralanmalı trafik kazası ve 1 araçtan hırsızlık olmak üzere toplam 6 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 5 fail tespit edildi.

TRAFİKTE 30 BİNİ AŞKIN ARAÇ DENETLENDİ

Trafik ekiplerinin uygulama ve denetimlerinde toplam 30 bin 714 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal yaptığı belirlenen, 133’ü motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam bin 285 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 8’i motosiklet olmak üzere 153 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise 527 araç sürücüsü denetlendi. İhlal tespit edilen, 53’ü motosiklet olmak üzere toplam 515 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayramiç’teki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyorBayramiç’teki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor
Kastamonu’da çıkan örtü yangını söndürüldüKastamonu’da çıkan örtü yangını söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Niğde emniyet müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

29 yıllık otobüs firması konkordatoya gitti! 3 aylık mühlet verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.