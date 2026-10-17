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Niğde'de rüzgarın yıktığı baca 2 eve zarar verdi

Niğde'de rüzgarın etkisiyle yıkılan bacadan kopan molozlar, yan binadaki iki dairenin camlarını kırdı.

Niğde'de rüzgarın yıktığı baca 2 eve zarar verdi

Doktor Sami Yağız Caddesi'ndeki bir apartmanın bacası, rüzgar nedeniyle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine Niğde Belediyesi zabıta ekipleri ile temizlik personeli sevk edildi.

Bacadan kopan moloz parçaları, yan binadaki iki dairenin camlarını kırarak hasara neden oldu.

Ekipler, olay yerindeki molozları kaldırmak için çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

İl genelinde rüzgarın saatte 50 ila 70, yer yer 80 kilometre hızla esmesinin ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, çatı, balkon ve açık alanlardaki eşyaların sabitlenmesi, ağaç, direk, tabela ve benzeri devrilme riski bulunan yapıların yakınında bulunulmaması, araçların mümkün olduğunca ağaç ve direk altlarına park edilmemesi, sürücülerin trafikte dikkatli ve tedbirli olması, meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Niğde de rüzgarın yıktığı baca 2 eve zarar verdi 1

Niğde de rüzgarın yıktığı baca 2 eve zarar verdi 2
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde rüzgar
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