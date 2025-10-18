HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde’nin coğrafi işaretli lezzetleri Gastronomi Festivali’nde tanıtılıyor

Niğde’nin kültürel ve gastronomik zenginlikleri, bu yıl 5’incisi düzenlenen Niğde Gastronomi Festivalinde ziyaretçilerle buluştu.Niğde’nin gastronomi alanında marka değerini güçlendiren festival, hem yerel üreticilere hem de kentin tanıtımına katkı sağlıyor.Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Gastro Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalde, kente özgü coğrafi işaretli ürünler büyük ilgi gördü.Festival kapsamında kentin coğrafi işaretli ürünleri arasın

Niğde’nin coğrafi işaretli lezzetleri Gastronomi Festivali’nde tanıtılıyor

Niğde’nin kültürel ve gastronomik zenginlikleri, bu yıl 5’incisi düzenlenen Niğde Gastronomi Festivalinde ziyaretçilerle buluştu.

Niğde’nin gastronomi alanında marka değerini güçlendiren festival, hem yerel üreticilere hem de kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Gastro Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalde, kente özgü coğrafi işaretli ürünler büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında kentin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Niğde Tahinlisi ve Niğde Kelle Söğüş yer aldı.

Niğde’nin coğrafi işaretli lezzetleri Gastronomi Festivali’nde tanıtılıyor 1

Her biri Niğde’nin yerel kültürünü ve damak tadını yansıtan bu ürünler, festival alanında açılan stantlarda ziyaretçilere ikram edildi.

"Kelle söğüş Niğde’nin markası oldu"

Kelle Söğüş ustası Hüseyin Çakmak, lezzetin doğduğu yerin Niğde olduğunu belirterek;

Niğde’nin coğrafi işaretli lezzetleri Gastronomi Festivali’nde tanıtılıyor 2

"Kelle Söğüş’ün çıkış yeri Niğde Kiçağaç köyüdür. Yaklaşık sekiz yıldır Niğde’de bu işi yapıyoruz. Büyüklerimiz de İstanbul ve İzmir’de aynı geleneği sürdürdüler. Kelle Söğüş oralarda çok yaygın hale geldi ama yapanların çoğu Niğdeliydi. 2023 yılında coğrafi işaret tescilini alarak bu lezzeti Türkiye’ye kazandırdık. Şimdi de markalaşma yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
Niğde’nin coğrafi işaretli lezzetleri Gastronomi Festivali’nde tanıtılıyor 3

"Niğde tahinlisi tel tel lezzetiyle eşsiz"

Tahinli pidesi ustası İbrahim Yücel ise Niğde tahinlisinin farkını şu sözlerle anlattı: "Birçok yerde tahinli yapılıyor ama Niğde’ye özgü tahinli tel tel dokusuyla, yerli susamdan çekilen tahiniyle ve özel seçilmiş unuyla farklı. Coğrafi işaretli ürünümüzle gurur duyuyoruz. Özellikle ramazan ayında çok tüketiliyor. 5. Gastronomi Festivalinde de dışarıdan gelen misafirlerimize bu lezzetimizi tanıtmak bizim için mutluluk"

Niğde’nin coğrafi işaretli lezzetleri Gastronomi Festivali’nde tanıtılıyor 4

Coğrafi işaretli ürünlerin Türkiye genelinde bilinirliğini artırmayı amaçlayan etkinlik, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Niğde’nin coğrafi işaretli lezzetleri Gastronomi Festivali’nde tanıtılıyor 5

Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Yalova! Yaya geçidinden geçerken ölümden döndülerYer: Yalova! Yaya geçidinden geçerken ölümden döndüler
Otobüs şoförüne 'Kızıma neden bağırdın' yumruğuOtobüs şoförüne 'Kızıma neden bağırdın' yumruğu

Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

AK Parti Meclis'e sundu: 2026 vergiler ile geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.