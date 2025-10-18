Niğde’nin coğrafi işaretli lezzetleri Gastronomi Festivali’nde tanıtılıyor

Niğde’nin kültürel ve gastronomik zenginlikleri, bu yıl 5’incisi düzenlenen Niğde Gastronomi Festivalinde ziyaretçilerle buluştu.

Niğde’nin gastronomi alanında marka değerini güçlendiren festival, hem yerel üreticilere hem de kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Gastro Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalde, kente özgü coğrafi işaretli ürünler büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında kentin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Niğde Tahinlisi ve Niğde Kelle Söğüş yer aldı.

Her biri Niğde’nin yerel kültürünü ve damak tadını yansıtan bu ürünler, festival alanında açılan stantlarda ziyaretçilere ikram edildi.

"Kelle söğüş Niğde’nin markası oldu"

Kelle Söğüş ustası Hüseyin Çakmak, lezzetin doğduğu yerin Niğde olduğunu belirterek;

"Kelle Söğüş’ün çıkış yeri Niğde Kiçağaç köyüdür. Yaklaşık sekiz yıldır Niğde’de bu işi yapıyoruz. Büyüklerimiz de İstanbul ve İzmir’de aynı geleneği sürdürdüler. Kelle Söğüş oralarda çok yaygın hale geldi ama yapanların çoğu Niğdeliydi. 2023 yılında coğrafi işaret tescilini alarak bu lezzeti Türkiye’ye kazandırdık. Şimdi de markalaşma yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Niğde tahinlisi tel tel lezzetiyle eşsiz"

Tahinli pidesi ustası İbrahim Yücel ise Niğde tahinlisinin farkını şu sözlerle anlattı: "Birçok yerde tahinli yapılıyor ama Niğde’ye özgü tahinli tel tel dokusuyla, yerli susamdan çekilen tahiniyle ve özel seçilmiş unuyla farklı. Coğrafi işaretli ürünümüzle gurur duyuyoruz. Özellikle ramazan ayında çok tüketiliyor. 5. Gastronomi Festivalinde de dışarıdan gelen misafirlerimize bu lezzetimizi tanıtmak bizim için mutluluk"

Coğrafi işaretli ürünlerin Türkiye genelinde bilinirliğini artırmayı amaçlayan etkinlik, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır