Nihat Hatipoğlu, Ramazan sohbetiyle gönülleri buluşturdu

Gaziosmanpaşa’da Ramazan ayının manevi atmosferi anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan sohbeti programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Gaziosmanpaşa Meydanı’ndaki sohbet programına ilçe sakinleri yoğun katılım gösterdi. Yediden yetmişe çok sayıda vatandaş aynı manevi iklimde buluşarak Ramazan’ın birlik, paylaşma ve kardeşlik ruhunu beraber yaşadı.

"RAMAZAN BÜTÜN İBADETLERİN BİR ARADA İDRAK EDİLDİĞİ MÜSTESNA BİR AYDIR"

Sohbet programında Gaziosmanpaşalılarla buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının manevi değerine vurgu yaptı. Hatipoğlu, "On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, bütün ibadetlerin bir arada idrak edildiği müstesna bir zaman dilimidir. Üç yıl aradan sonra sizlerle tekrar bir araya gelmek çok güzel. Ramazan ayının ortasındayız, sayılı günler hızlı geçiyor. Mevla’m, bugüne kadar yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin, inşallah bizleri Leyle-i Kadir’e ulaştırsın. Bu güzel sohbet akşamında bizleri bir araya getiren kıymetli Belediye Başkan Vekilimiz Eray Karadeniz’e ve burada olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"HER GÜNÜMÜZÜ SİZİNLE PAYLAŞMAK, HER ADIMIMIZDA SİZLERE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek "Bu mübarek ayı komşularımızla birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Buradan her biriniz çok güzel görünüyorsunuz. Sizlerin yüzlerindeki mutluluğu görmek, bizim için en güzel hediye. Sadece Ramazan ayını değil; her günü sizlerle paylaşmak ve her yaptığımız işte size hizmet etmek istiyoruz. En büyük gücümüzü ise inancımızdan ve sizlerin dualarından alıyoruz. Bu güzel zaman diliminde dualarınızı bizden esirgemeyin. Bugün burada olduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda vatandaşlar, Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen sohbetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Gaziosmanpaşa Meydanı’nda kurulan Ramazan etkinlik alanı, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği anlamlı anlara sahne oldu. Ramazan ayı boyunca devam edecek etkinliklerle Gaziosmanpaşa’da paylaşma, birlik ve kardeşlik ruhu yaşatılmaya devam edecek.