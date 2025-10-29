HABER

Nijerya, Çinli şirketle 400 milyon dolarlık çelik üretim anlaşması imzaladı

Nijerya, yerli çelik üretimini artırmak ve ithalat bağımlılığını azaltmak amacıyla Çinli bir şirketle 400 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Nijerya Federal Çelik Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çelik Geliştirme Bakanı Shuaibu Abubakar Audu ile Stellar Steel Şirketi Başkanı Li Shuang, 400 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında Nijerya'nın Ogun eyaletinin Ewekoro bölgesinde modern çelik tesisi kurulacak. 3 aşamada tamamlanacak projenin ilk fazının 2026 ortasında üretime başlaması planlanıyor.

Bakan Audu, işbirliğinin Nijerya'nın 2030'a kadar yıllık 10 milyon ton ham çelik üretimi hedefine katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin, 2 binden fazla doğrudan, 20 binden fazla dolaylı istihdam yaratmasının beklendiğine işaret eden Audu, yılda 1 milyar dolarlık döviz tasarrufu sağlamasının öngörüldüğünü söyledi.

Li ise tüm yükümlülükleri yerine getireceklerini ve projenin planlandığı sürede tamamlanacağını kaydetti.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

