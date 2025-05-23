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Nijerya'da 16 Boko Haram teröristi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 16 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da 16 Boko Haram teröristi öldürüldü

Nijerya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesindeki ormanda Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 16 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı kaydedildi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, yaptığı açıklamada, 2023'ten bu yana Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütleriyle mücadelede önemli başarıları kaydedildiğini ifade etti.

KİTLESEL TERÖR EYLEMLERİNDE ON BİNLERCE KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ribadu, söz konusu dönemde 13 bin 543 teröristin öldürüldüğünü kaydederek, binlercesinin de orduya teslim olduğunu aktardı.

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Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

KAMERUN, ÇAD VE NİJER

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun Nijerya terör örgütü
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