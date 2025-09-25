HABER

Nijerya'da ordunun operasyonunda 2 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 2 teröristi etkisiz hale getirdi, 32'sini yakaladı.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamaya göre, Borno'da Boko Haram üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist öldürüldü, 32'si yakalandı. Ordu mensupları, ayrıca, teröristlerin rehin aldığı 13 sivili de kurtardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya
