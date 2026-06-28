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Nişan merasiminde silahlı kavga! 6 şüpheli gözaltında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nişan merasiminde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Nişan merasiminde silahlı kavga! 6 şüpheli gözaltında

Fatih Mahallesi'nde, nişan merasimi için bir araya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin bulunduğu araç, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken kontrolden çıkarak beton köprüye çarptı. Yapılan incelemede aracın dört noktasına saçmaların isabet ettiği belirlendi.

Nişan merasiminde silahlı kavga! 6 şüpheli gözaltında 1

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Kavgada taraflardan bazıları darp sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde 25 kovan buldu.

Nişan merasiminde silahlı kavga! 6 şüpheli gözaltında 2

Soruşturma kapsamında taraflara ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 78 mermi, ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
nişan silahlı kavga
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