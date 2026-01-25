Nişanda kadına taciz sonrası ortalık karıştı! Yaralılar ve gözaltı var

Kağıthane'de nişan töreninde bir kadının sözlü taciz edildiğini iddia etmesi üzerine akraba iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı. Tekme ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralanırken polise direnen 1 şüpheli gözaltına alındı. Sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADINA SÖZLÜ TACİZ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki ailenin bir araya geldiği nişan töreni sırasında bir kadın diğer ailedeki bir erkeğin sözle taciz ettiğini iddia etti. Bunun üzerine iki ile arasında tartışma çıktı.

KAVGA SOKAĞA TAŞINDI

Kısa sürede büyüyen tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Ailelerin sokaktaki tekme ve yumruklu kavgasını görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

DİRENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Kadını taciz ettiği öne sürülen kişi, kavgayı ayıran polise direndiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Kavga sırasında hafif yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır