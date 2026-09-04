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Nitelikli dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya’da yakalandı

Antalya’da, Rus makamlarınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı bulunan Rus uyruklu şüpheli yakalandı.

Nitelikli dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya’da yakalandı

Interpol Daire Başkanlığı tarafından iletilen bilgi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

RUS UYRUKLU ŞÜPHELİ DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORDU

Rus makamlarınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı olan; Türkiye’de hakkında G, V ve M tahdit kodları da bulunan Rus uyruklu Marat D., ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Antalya’da yakalandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık rus
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