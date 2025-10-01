HABER

Nöroloji nedir, hangi hastalıklara bakar?

Özel hastanelerde ya da devlete ait sağlık kuruluşlarında yer alan çeşitli bölümlerde tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Kişilerin hangi belirti ya da hangi şikayetler için hangi bölüme gidecekleri konusunda aile hekimlerinden destek almaları da mümkün olmaktadır.

Ferhan Petek

İnsan vücudundaki çeşitli organlarda meydana gelen hastalıklardan her biri sağlık kurumlarında farklı birimlerde tedavi edilir. Bu birimlerde görev alan uzman doktorlar hastanın şikayetlerini dinleyerek gerekli gördüğü testleri yaptırır ve tanı koyduktan sonra uygun tedavi sürecini başlatır.

Nöroloji nedir?

Sağlık kurumlarında yer alan birimlerden biri olan nöroloji, periferik sinir sistemi, omurilik, beyin ve kasların işleyişini incelemekle birlikte bu kısımlarda meydana gelen hastalıklar, sorunlar ve şikayetler ile ilgilenir. Hastanelerin nöroloji bölümlerinde farklı tanı yöntemleri ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır.
Parkinson, MS hastalığı, migren, beyin, omurilik ve sinir hasarları gibi hastalıkların ve rahatsızlıklarının tanılarının koyulduğu, testlerin yapıldığı ve tedavi süreçlerinin yürütüldüğü nöroloji bölümü diğer farklı tıbbi birimler ile de işbirliği içinde çalışan bir birimdir.

Nöroloji bölümü hangi hastalıklara bakar?

Nöroloji bölümünde nöroloji uzmanı görev yapar ve baş ağrıları, baş dönmeleri, şuurda değişiklikler gibi belirtileri ve şikayetleri olan hastalara tanı koyar. Sinir sistemi hastalıkları ile de ilgilenen nöroloji bölümünde şu hastalıkların tanıları ve tedavileri yapılmaktadır:

  • Beyin damarı hastalıkları
  • Baş ağrıları
  • Epilepsi – sara
  • Periferik sinir hastalıkları
  • Kas hastalıkları
  • Baş dönmeleri
  • Kulak çınlamaları
  • Beyin iltihaplanmaları
  • Omurilik iltihaplanmaları
  • Parkinson
  • Hareket bozukluğu hastalıkları
  • Uyku sorunları
  • Alzheimer ve benzeri demans sorunları
  • Multip skleroz ve benzeri hastalıklar

Serebrovasküler hastalıklar anlamına gelen beyin damar hastalıkları, beynin büyük bir kısmını ifade eden serebro ifadesi ile atardamarlar ve damarlar anlamına gelen vasküler kelimelerinin bir araya getirilmesi ile meydana gelmiştir. Beyindeki kan akışını ifade eden serebrobasküler hastalıklar insan beynindeki belli dokulardaki kan akışının zayıflaması ya da tamamen durması ile ortaya çıkan oksijen ile bağlantının kesilmesine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır.

