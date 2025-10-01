Nöroloji nedir, hangi hastalıklara bakar?

İnsan vücudundaki çeşitli organlarda meydana gelen hastalıklardan her biri sağlık kurumlarında farklı birimlerde tedavi edilir. Bu birimlerde görev alan uzman doktorlar hastanın şikayetlerini dinleyerek gerekli gördüğü testleri yaptırır ve tanı koyduktan sonra uygun tedavi sürecini başlatır.

Sağlık kurumlarında yer alan birimlerden biri olan nöroloji, periferik sinir sistemi, omurilik, beyin ve kasların işleyişini incelemekle birlikte bu kısımlarda meydana gelen hastalıklar, sorunlar ve şikayetler ile ilgilenir. Hastanelerin nöroloji bölümlerinde farklı tanı yöntemleri ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Parkinson, MS hastalığı, migren, beyin, omurilik ve sinir hasarları gibi hastalıkların ve rahatsızlıklarının tanılarının koyulduğu, testlerin yapıldığı ve tedavi süreçlerinin yürütüldüğü nöroloji bölümü diğer farklı tıbbi birimler ile de işbirliği içinde çalışan bir birimdir.

Nöroloji bölümü hangi hastalıklara bakar?

Nöroloji bölümünde nöroloji uzmanı görev yapar ve baş ağrıları, baş dönmeleri, şuurda değişiklikler gibi belirtileri ve şikayetleri olan hastalara tanı koyar. Sinir sistemi hastalıkları ile de ilgilenen nöroloji bölümünde şu hastalıkların tanıları ve tedavileri yapılmaktadır:

Beyin damarı hastalıkları

Baş ağrıları

Epilepsi – sara

Periferik sinir hastalıkları

Kas hastalıkları

Baş dönmeleri

Kulak çınlamaları

Beyin iltihaplanmaları

Omurilik iltihaplanmaları

Parkinson

Hareket bozukluğu hastalıkları

Uyku sorunları

Alzheimer ve benzeri demans sorunları

Multip skleroz ve benzeri hastalıklar

Serebrovasküler hastalıklar anlamına gelen beyin damar hastalıkları, beynin büyük bir kısmını ifade eden serebro ifadesi ile atardamarlar ve damarlar anlamına gelen vasküler kelimelerinin bir araya getirilmesi ile meydana gelmiştir. Beyindeki kan akışını ifade eden serebrobasküler hastalıklar insan beynindeki belli dokulardaki kan akışının zayıflaması ya da tamamen durması ile ortaya çıkan oksijen ile bağlantının kesilmesine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır.