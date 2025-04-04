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Nostalji aşkını modern teknolojiyle birleştirdi: 1925 model aracın elektrikli versiyonunu üretti isim bile verdi!

04.04.2025 12:07
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Denizli'de, babasıyla birlikte uzun süredir elektrikli araçlar üzerinde çalışan araç ustası Onur Tasbaş, nostalji ile modern teknolojiyi birleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Tasbaş, 1925 model klasik arabanın elektrikli versiyonunu üreterek, hem geçmişin izlerini hem de geleceğin sürdürülebilir teknolojisini harmanladı. 8 ay süren zorlu bir çalışmanın ardından, "Dejavu" adını verdiği aracın detayları haberimizde...

Son yıllarda otomobil dünyasında öncelikler hız, büyüklük ve konfor üzerine şekillenirken, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kaygıları da giderek daha fazla önem kazandı. Karbon ayak izlerinin azaltılması ve çevre kirliliğiyle mücadele amacıyla, yıllar önce benzine yenik düşen elektrikli araçlar hızla geri dönmeye başladı.

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Bu dönüşümün öncülerinden biri ise Denizli'de babasıyla birlikte elektrikli araçlar üzerine çalışan araç ustası Onur Tasbaş. 1925 model klasik bir arabanın elektrikli versiyonunu üreterek geçmişin nostaljik havasını modern teknolojilerle buluşturdu.

"DEJAVU"

8 ay süren titiz bir çalışmanın sonucunda, "Dejavu" adını verdiği aracın her detayıyla bizzat ilgilenen Tasbaş, koltuklardan el frenine kadar tüm tasarım sürecini kendisi üstlendi. Manuel vitesli olarak tamamladığı bu benzersiz araç, hem geçmişin izlerini taşıyor hem de çevre dostu bir geleceği simgeliyor.

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"DÜNYA ÜZERİNDE ELEKTRİKLİ OLUP DA VİTESLİ BİR ARAÇ DA YOK"

200 kilometre ile 500 kilometre arasında menzile ulaşan aracını beğeniye sunan Tasbaş, hedefinin daha büyük ve güçlü araç üretmek olduğunu söyledi. Geçmişte kullanılan araçlarla özlem duyulduğunu dönemlerde bulunan elektirkli aracı özleyenlerin çok olduğunu söyleyen araç ustası Onur Tasbaş, "Gündelik hayatta nostalji aşığı insanlarımız var. Eskiye yönelik eskiye özleyen insanlar var. Bunu haricinde dünya üzerinde elektrikli olup da vitesli bir araç da yok. Bunu mahrum bıraktılar manuel severleri. Bizde buna dayanaraktan bir araba üretelim dedik. Hem insanların normal hayatta görmedikleri eski arabalardan bir tanesini ürettik. Arabamız hem elektrikli hem de manuel halini ürettik. ‘Dejavu 1925 olarak adlandırdık. Aracımızın satış fiyatı şuan 100 bin dolar. Elimizde kalıpları bulanan önceden yapılmış olan aracımız kısa sürebiliyor. Zaman olarak maksimum 5 ay sürüyor. El üretimi olduğu için bu kadar uzun sürüyor" dedi.

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"KLASİK ARABA TEMASINDA MODERNİZE ARAÇ ÜRETEN KİMSE YOK"

Araç menzilinin artırılma imkanına sahip olduğunu anlatan Onur Tasbaş, "Bu araçlar fabrikasyon değil hepsi el üretimi olduğu için 5 ay kadar bir süreçte üretiyoruz ama önceden üretmediğimiz ve araç kalıpları elimizde yoksa yaklaşık üretim süresi 8 aya kadar uzayabiliyor. Dünya üzerinde klasik araba temasında modernize araç üreten kimse yok. Aracımız klasik ama elektrikli imal ettik. Aracımızın içinde 22 kW bir motor var. Menzilimiz net olarak şu anda 200 kilometre ama lityum diye adlandığımız daha güçlü akülerimiz var onlarla birlikte 500 kilometre üzerinde bir menzile ulaşabiliyor" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil araba klasik otomobil
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