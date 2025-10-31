Numan Kurtulmuş salonu terk etti! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik

Bugün gözler TBMM'nin 2026 yılı bütçe görüşmelerinde. Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde gergin anlar yaşandı. TBMM'nin sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı.

GERGİNLİK BU SORUYLA BAŞLADI

Görüşmeler sırasında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a "Bu PKK sevdanız nereden geliyor?" diye sordu. Kurtulmuş soruya sert yanıt verdi.

KURTULMUŞ'TAN SERT YANIT

TBMM'den yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Usta'ya yanıt olarak şöyle konuştu:

"Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım, bugünün adamı da değilim. Siyasi fikirleri ve siyasi mücadelesi hepiniz tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen söz, beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda, bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız bunu size iade ediyorum. Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa ben bu vatana millete sevdalıyım. Bu milletin 86 milyon her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim, kendi kardeşim olarak kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına Türk-Kürt diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş olan bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum."

SALONU TERK ETTİ

Sözlerini noktalamasının ardından Kurtulmuş salondan ayrıldı. Komisyon Başkanı Muş da görüşmelere ara verdi. Arada İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında da tartışma yaşandı.