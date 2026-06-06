Numan Kurtulmuş tartışmalara son noktayı koydu: "Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşma yapabilir"

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası oluşan kriz TBMM Grup Toplantısı sürecine de yansımıştı. Özgür Özel, bu hafta 'Grup Başkanvekili' sıfatı ile grup toplantısını gerçekleştirmişti. Mahkeme kararı ile CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önümüzdeki hafta grup toplantısı yapacağı belirtildi.

Bu durum CHP içinde tartışmalara neden olurken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş son noktayı koydu.

CHP içindeki çelişkiyi üzülerek takip ettiğini belirten Kurtulmuş, "Meclis Başkanı olarak da içlerindeki bu konuların tarafı olmamaya büyük özen gösteriyorum ilk andan itibaren. Dikkat ederseniz fazla konuşmuyorum, sözlerimi de son derece dikkatli seçmeye çalışıyorum. Nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, bu konularda Meclis İçtüzüğü ve partilerin grup iç yönetmelikleriyle sınırlıdır. Oradan gelecek yazılara göre biz kararlarımızı almak durumundayız" dedi.

"CHP GENEL BAŞKANI, PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞMA YAPABİLİR"

Kurtulmuş konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



Ortada CHP Genel Merkezi ve CHP Grup Başkanlığı tarafından gelmiş yazılar var. CHP Meclis Grup Başkanvekillerinin imzasıyla Grup Başkanı olarak geçen hafta Sayın Özel grup toplantısı yaptı. Aynı şekilde önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız.

"GEÇMİŞTE BENZER UYGULAMAYA ŞAHİT OLMUŞUZ"

Geçmişte benzer bir uygulamaya şahit olmuşuz. Sayın Murat Karayalçın, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ama milletvekili değil. Sayın Karayalçın’a rağmen Aydın Güven Gürkan Meclis Grup Başkanı olarak seçiliyor. Bu konuyla ilgili nasıl hareket edileceğine ilişkin o zamanki TBMM Başkanı rahmetli Cindoruk'a soruluyor. Cindoruk da biz “Meclis Başkanlığı olarak bir partinin iç işlerinde taraf değiliz” diye çok açık bir şekilde konumunu belli ediyor ve orada hem grup başkanlığından gelen yazıyı kabul ediyor hem de o zamanki Sayın Genel Başkan Murat Karayalçın meclis grubunda konuşma yapıyor.

"MECLİS BAŞKANLIĞINI BU KONUNUN TARAFI YAPMAYA KALKMASINLAR"

Meclis Başkanlığı açısından konu dün de açıktı, bugün de açıktır. Çok az sayıda da olsa bazı siyasi yorumcular, Meclis Başkanlığını bu konunun tarafı yapmaya kalkmasınlar. Bu meselenin çözüm yeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Burada Meclis Başkanlığı olarak bizim mevzuat, kanunlar, kararlar çerçevesinde bir katkımız olacaksa samimiyetle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi meselesini halletmesi için destek olmaya hazırız.