Dün sınırda gerçekleştirilen bayrak provokasyonuna peş peşe sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Nusaybinli esnaflar da yaşananlara tepki göstererek dükkanlarına Türk bayrağı astı.Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel'den Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya kınama!



"2010 yılından beri kapalı olan Suriye sınır kapımızda, dün Suriye tarafından sınır kapımıza gelerek Suriyeli göstericiler tarafından ay yıldızlı bayrağımıza çirkin bir… pic.twitter.com/5w4P7Tkm5E — Mynet (@mynet) January 21, 2026

Özel yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"2010 yılından beri kapalı olan Suriye sınır kapımızda, dün Suriye tarafından sınır kapımıza gelerek Suriyeli göstericiler tarafından ay yıldızlı bayrağımıza çirkin bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırıyı Nusaybin esnafı adına şiddetle, lanetle, esefle kınıyorum.

Biz Nusaybin esnafı olarak biz bayrağımıza sahip çıktık, iş yerimize astık bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nusaybin esnafı olarak her zaman devletimizin yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Herkesin Nusaybin'de bir evinin bir kapısının olduğunu buradan bir kez daha yineliyorum. Ay yıldızlı bayrağımız başımızın tacıdır. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum."