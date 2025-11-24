HABER

O anlar gündem oldu! İstanbul'da meteora benzeyen bir cisim görüntülendi

İstanbul'da gökyüzünde meteora benzeyen bir cisim görüntülendi. Cep telefonuyla o anları kayıt altına alan bir vatandaş, videoyu "Bu nasıl uçuyor?" notuyla paylaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gece saatlerinde İstanbul genelinde birçok ilçede gözlenen olayda, gökyüzünde aniden beliren ve hareket eden parlak bir ışık kısa sürede kayboldu.

O ANLARI KAYDETTİLER

O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir vatandaşın paylaşımında "Bu nedir bilen yazsın. Bakırköy'den gözüküyordu gören var mı" notu yazıldı.

Videoyu çeken kişinin "Bu nasıl uçuyor? Roket değilse gök taşı falandır ama söndü" ifadeleri duyuldu.

Gökyüzünde görülen cismin meteor olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul gök taşı Meteor
