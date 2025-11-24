O anlar gündem oldu! İstanbul'da meteora benzeyen bir cisim görüntülendi

Gece saatlerinde İstanbul genelinde birçok ilçede gözlenen olayda, gökyüzünde aniden beliren ve hareket eden parlak bir ışık kısa sürede kayboldu.

O ANLARI KAYDETTİLER

O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir vatandaşın paylaşımında "Bu nedir bilen yazsın. Bakırköy'den gözüküyordu gören var mı" notu yazıldı.

İstanbul'da gökyüzünde meteor olduğu tahmin edilen bir cisim görüntülendi. pic.twitter.com/9oYoTtbbrg — Mynet (@mynet) November 23, 2025

Videoyu çeken kişinin "Bu nasıl uçuyor? Roket değilse gök taşı falandır ama söndü" ifadeleri duyuldu.



Gökyüzünde görülen cismin meteor olduğu tahmin ediliyor.