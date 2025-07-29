O il adeta kavruldu: Son 25 yılın sıcaklık rekoru!

Afrika çöl sıcaklarının etkili olduğu Amasya'da hava sıcaklığı 44,9 dereceye yükseldi ve son 25 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Amasya'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 30 Temmuz 2000'de 45 derece olarak kayıtlara geçmişti.

VATANDAŞLAR GÖLGELİK ALANLARDA SAKLANDI

Vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlara ve çeşmelere koştu. Sık sık yüzlerini yıkayan vatandaşlar, güneş altında fazla kalmamaya çalıştı. Aşırı sıcaklıktan etkilenen güvercinlerde süs havuzlarında serinledi. Bazı vatandaşlar güvercinleri yemle besledi.

25 YILLIK REKOR KIRILDI

Aşırı sıcaklıktan gölgelik alanlara saklanarak korunmaya çalıştıklarını belirten vatandaşlardan Batuhan Yazıcılar, "Amasya bugünkü ölçümlerde 44.9 derecelik sıcaklıkla resmen kavruldu. 2000 yılından bu yana sıcaklık rekoru kırıldı" dedi.

"10 DAKİKA ARAYLA BAŞIMI YIKIYORUM"

Döner ateşinin karşısında çalışan şef Lütfi Kol ise, "Sıcaklıktan çok bunaldığım için 10 dakika arayla hortumdan akan suyla başımı yıkıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır