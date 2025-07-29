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O il adeta kavruldu: Son 25 yılın sıcaklık rekoru!

Türkiye bir süredir kavurucu sıcakların etkisi altında... İstanbul'u da etkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok ilde sıcaklık rekoru kırdı. Bugün Amasya'da da son 25 yılın en sıcak günü yaşandı. Termometrelerin 44,9 dereceye yükseldiği ilde vatandaşlar adeta kavruldu.

O il adeta kavruldu: Son 25 yılın sıcaklık rekoru!

Afrika çöl sıcaklarının etkili olduğu Amasya'da hava sıcaklığı 44,9 dereceye yükseldi ve son 25 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Amasya'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 30 Temmuz 2000'de 45 derece olarak kayıtlara geçmişti.

O il adeta kavruldu: Son 25 yılın sıcaklık rekoru! 1

VATANDAŞLAR GÖLGELİK ALANLARDA SAKLANDI

Vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlara ve çeşmelere koştu. Sık sık yüzlerini yıkayan vatandaşlar, güneş altında fazla kalmamaya çalıştı. Aşırı sıcaklıktan etkilenen güvercinlerde süs havuzlarında serinledi. Bazı vatandaşlar güvercinleri yemle besledi.

O il adeta kavruldu: Son 25 yılın sıcaklık rekoru! 2

25 YILLIK REKOR KIRILDI

Aşırı sıcaklıktan gölgelik alanlara saklanarak korunmaya çalıştıklarını belirten vatandaşlardan Batuhan Yazıcılar, "Amasya bugünkü ölçümlerde 44.9 derecelik sıcaklıkla resmen kavruldu. 2000 yılından bu yana sıcaklık rekoru kırıldı" dedi.

O il adeta kavruldu: Son 25 yılın sıcaklık rekoru! 3

"10 DAKİKA ARAYLA BAŞIMI YIKIYORUM"

Döner ateşinin karşısında çalışan şef Lütfi Kol ise, "Sıcaklıktan çok bunaldığım için 10 dakika arayla hortumdan akan suyla başımı yıkıyorum" diye konuştu.

O il adeta kavruldu: Son 25 yılın sıcaklık rekoru! 4

O il adeta kavruldu: Son 25 yılın sıcaklık rekoru! 5

O il adeta kavruldu: Son 25 yılın sıcaklık rekoru! 6

O il adeta kavruldu: Son 25 yılın sıcaklık rekoru! 7

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya rekor sıcaklık
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