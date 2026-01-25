O istasyonda yine aynı manzara

Hem Bursa manzarası izlemek hem de trafik yoğunluğundan kaçanlar, teleferiğe geldiklerinde ise gözlerine inanamadı.

Hafta sonunu Uludağ’da değerlendirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren teleferik istasyonuna akın etti.

Hem trafik çilesi yaşamamak hem de güneşli havanın tadını çıkarmak için teleferiği tercih edenler, büyük şok yaşadı. Genellikle yaşanan yoğunluk sebebiyle kapının dışına kadar çıkan kuyruk, bu sefer mahalle aralarına kadar uzadı.

Yaklaşık 1 kilometreyi bulan kuyrukta teleferiğe binmek için bekleyenler, dron ile havadan da görüntülendi.

