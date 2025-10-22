HABER

"O mitingde çok büyük bir skandalı açıklayacağım" demişti! CHP lideri Özel, Arnavutköy'deki mitingde konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri kapsamında Arnavutköy'de konuşuyor. Geçen hafta Sarıyer mitingindeki konuşmasında Arnavutköy mitingine dikkat çeken Özel, "AK Parti'nin çok büyük bir skandalını, büyük bir yolsuzluğunu açıklayacağım" demişti.

Mustafa Fidan

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi Arnavutköy'de gerçekleşiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesi yapacağı konuşmasında ifşa edeceklerinin olduğunu duyurarak çağrı yapmıştı.

"ORADA YAŞANAN REZALETİ ANLATACAĞIM" DİYEREK ARNAVUTKÖY MİTİNGİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Sarıyer'deki CHP mitinginde konuşan Özgür Özel, Arnavutköy mitingine dikkat çekerek "O günü bekleyin" demişti. Özel, şu ifadeleri kullanmıştı; "Arnavutköy, Kanal İstanbul rezaletinin yaşandığı bir yer. Orada yaşanan rezaleti, neler yapıldığını bildiğimiz o rezaleti haftaya çarşamba Arnavutköy'de size anlatacağım. Bütün İstanbul'un AK Parti'nin kalesi olarak bilinen ama demokrasinin kalesi olacak olan Arnavutköy'e bekliyorum sizi."

ÖZGÜR ÖZEL ARNAVUTKÖY'DEKİ CHP MİTİNGİNDE KONUŞUYOR

Özel'in Arnavutköy'deki Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine çok sayıda vatandaş katıldı. Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde;

"Bu ülkenin polisi, bu ülkenin evladıdır. Yeri gelir binlerce polisi CHP protestosuna gönderir, gün olur öğrencilerle karşı karşıya getirirler. Polisin ek geliri yok fazladan mesai ücreti yok. Bir umut 3 yıllığına promosyonu bekliyorlardı. Onu da bankalar oturmuş ağız birliği yapmış, 90 bin TL reva görmüşler. İçişleri Bakanlığı da göstermelik bir şey yapıp 100 bin TL'ye çıkarmış. Bu haksızlıktır."

