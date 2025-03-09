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Öcalan bıçak altına yattı! Ameliyat yeri ortaya çıktı

09.03.2025 11:01
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Terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeler devam ederken kendisinin ameliyat olduğu ortaya çıktı. İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Öcalan'ın ameliyatının da burada gerçekleştiği öğrenildi.

Öcalan bıçak altına yattı! Ameliyat yeri ortaya çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı üzerine terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan yeniden gündemde kendine en çok yer bulan isimlerden biri haline geldi. Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı sürece yeni bir boyut kattı. Bu süre diliminde DEM Parti'nin İmralı heyeti, Öcalan'la görüşmeler gerçekleştiriyordu.

ÖCALAN NE ZAMAN AMELİYAT OLDU?

Görüşmeler sürerken Öcalan'ın bıçak altına yattığı ortaya çıktı. Öcalan, heyetin 28 Aralık'taki birinci ziyaretiyle 22 Ocak'taki ikinci ziyareti arasında katarakt ameliyatı oldu. Gazete Duvar'ın aktardığına göre heyete ikinci görüşmede Öcalan’ın bir gözünden katarakt ameliyatı olduğu bilgisi verildi.

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İmralı heyetinin Öcalan'a 27 Şubat'taki ziyareti.

AMELİYAT İMRALI'DA GERÇEKLEŞTİ

Ameliyatın İmralı Adası’nda yapıldığı belirtilirken Öcalan’ın diğer gözünden de ameliyat olmasının planlandığı öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin İmralı heyetinin Öcalan'ı üçüncü ziyaretinin ardından terörist elebaşının PKK'ya silah bırakma çağrısı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Öcalan mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
katarakt İmralı Adası Abdullah Öcalan DEM Parti
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