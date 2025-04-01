Öcalan için 4 gün boyunca yürüyerek il değiştirecekler! DEM Partililerden '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

DEM Partililer Diyarbakır'da Dağkapı Meydanı'nda bir araya geldi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü için yürüyüş başlatıldı.

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Partinin Diyarbakır il örgütü tarafından yapılan açıklamada "Gençlik Meclisimiz, “Demokratik Toplumla Özgürlüğe Yürüyoruz” şiarıyla Sayın Abdullah Öcalan’ın doğum günü olan 4 Nisan vesilesiyle Amara yürüyüşünü Dağkapı Meydanı’ndan başlattı" ifadelerine yer verildi.

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ 4 NİSAN'DA ÖMERLİ’YE ULAŞARAK YENİ BİR BAŞLANGICIN İLANINI TAMAMLAYACAK"

Yürüyüş öncesi basın açıklaması yapan DEM Parti Gençlik Meclisi Üyesi Alihan Şimşek "Türkiye gençliği olarak tarihi tersine çeviren çağrının yürüyüşünü başlatıyoruz" dedi. Şimşek açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Tüm yurtsever gençliği 1 Nisan'dan 4 Nisan'a yürüyüşümüzün geçeceği tüm kentlerde baharın sıcaklığı ile bizlere katılmaya, barış ve demokratik toplum çağrısını anlamaya, anlatmaya, tartışmaya ve tartıştırmaya çağırıyoruz. Diyarbakır, Siverek, Hilvan ve Şanlıurfa’dan geçecek yürüyüşümüz 4 Nisan'da Ömerli’ye ulaşarak yeni bir başlangıcın ilanını tamamlayacaktır."