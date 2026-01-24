HABER

Öcalan'ın Devlet Bahçeli'ye hediye ettiği kilimin görüntüleri ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'e ve tv100 programcısı Başak Şengül'e özel açıklamalarda bulundu. Programda Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye ettiği kilimin de ilk defa görüntüleri paylaşıldı.

Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'e ve tv100 programcısı Başak Şengül, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli'nin dikkat çeken ifadelerinin bulunduğu görüşmede Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye ettiği kilimin görüntüleri de ilk defa ortaya çıktı. İşte o görüntüler!

Öcalan ın Devlet Bahçeli ye hediye ettiği kilimin görüntüleri ortaya çıktı! 1

DEM PARTİ İLE TOKALAŞMA

MHP Lideri Bahçeli, DEM partililerle tokalaşmasına dair ilk kez konuştu.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı; o tokalaşma anlıktı!

Cumhurbaşkanımızın Meclis’in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu.

O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar.

BAHÇELİ 'KURUCU ÖNDERLİK' İFADESİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra “Öcalan gelsin DEM Grubu’nda konuşsun” dedim ve “terörist elebaşı” ifadesinden “kurucu önderlik” tanımına geçtim.

A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır.

A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur.

Ülkemizin milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması önemlidir.”

Öcalan ın Devlet Bahçeli ye hediye ettiği kilimin görüntüleri ortaya çıktı! 2

ÖCALAN’DAN BAHÇELİ’YE HEDİYE KİLİM

Tv100 ekranların Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye ettiği kilimin görüntüleri paylaşıldı. Bahçeli konuyla alakalı şu ifadelerde bulundu.

"12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti.

Öcalan ın Devlet Bahçeli ye hediye ettiği kilimin görüntüleri ortaya çıktı! 3

Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum.

Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; “Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum.”

