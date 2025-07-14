Odakta yine yapay zeka var! Meta, ses girişimi Play AI'ı satın aldı

Meta, yapay zekayı kullanarak insan seslerine benzeyen sesler üreten Play AI adlı girişimi satın aldı.

META'DAN YAPAY ZEKAYA YÖNELİK SATIN ALMA

Bloomberg’in haberine göre, Meta’nın bir sözcüsü bu satın almayı doğruladı. Aynı haberde, şirket içinde yayılan bir notta PlayAI ekibinin tamamının gelecek hafta Meta’ya katılacağı belirtildi.

Söz konusu iç yazışmada, PlayAI’ın doğal sesler oluşturma çalışmaları ve kolay ses üretimi sağlayan platformunun, Meta'nın AI Karakterleri, Meta AI, giyilebilir cihazlar ve sesli içerik üretimi alanlarındaki çalışmaları ve yol haritasıyla mükemmel bir şekilde uyum sağladığı ifade edildi. Satın almanın mali detayları ise açıklanmadı.

Meta, son zamanlarda yapay zeka yarışına yönelik bazı hamleler yapıyor. OpenAI’dan yetenek transferleri yapmasının yanı sıra, Scale AI ile yapılan anlaşma sonucu bu şirketin CEO’su Alexandr Wang Meta’ya katıldı. Wang'ın süperzekaya odaklanan yeni bir grubun başına geçtiği belirtiliyor.