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ODTÜ'de dansöz oynatılmasıyla ilgili çıkan haberlere rektörlükten açıklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) dansöz oynatılmasıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin rektörlükten açıklama geldi.

ODTÜ'de dansöz oynatılmasıyla ilgili çıkan haberlere rektörlükten açıklama

ODTÜ'de bir kampüste dansöz oynatılmasına ilişkin video sosyal medyada gündem oldu. Rektörlük, konuyla ilgili yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Okuldan yapılan açıklamada, "Söz konusu olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde, Üniversitemizin bilgisi ve izni dışında, tamamen bireysel inisiyatifle gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Görüntülerde yer alan bazı kişilerin kampüsle herhangi bir bağı olmayan bireyler olduğu ve kampüs alanına dışarıdan giriş yaptıkları, güvenlik kameraları kayıtları ve ilgili birimlerin incelemeleriyle net olarak tespit edilmiştir" denildi.

Olayın, ODTÜ'nün resmi mezuniyet töreniyle ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Üniversitemizin 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. Rektörlük, üniversitenin kurumsal değerleriyle bağdaşmayan olayla ilgili gerekli inceleme süreçlerinin başladığı belirtti.

"Üniversitemiz toplumsal sorumluluğu temel alan duruşuyla anılmayı hak etmektedir"
Ayrıca yapılan açıklamada, "ODTÜ'nün kurumsal kimliğini gölgelemeyi amaçlayan bu tür kasıtlı çarpıtmaları ve karalama kampanyalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemiz, evrensel değerlere dayalı bilimsel yaklaşımı ve toplumsal sorumluluğu temel alan duruşuyla anılmayı hak etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ODTÜ
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