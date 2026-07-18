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Off-Road tutkunları Yenice'de buluştu

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 2. Yenice Off-Road Festivali, ikinci gününde gerçekleştirilen Extreme Off-Road yarışlarıyla adrenalin dolu anlara sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, zorlu parkurlarda hem araçlarını hem de yeteneklerini sergiledi.

Off-Road tutkunları Yenice'de buluştu

Yenice Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük blok ormanları arasında gerçekleştirilen festivalde, çamurla kaplı etaplar, dik tırmanışlar ve zorlu engeller izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Motor seslerinin ormanda yankılandığı organizasyonda sporcular, parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Off-Road tutkunları Yenice de buluştu 1

Doğa ile motor sporlarını bir araya getiren festival, hem yarışmacılardan hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gün boyu süren yarışlarda zaman zaman araçlar çamura saplanırken, izleyiciler nefes kesen mücadeleyi ilgiyle takip etti.
Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, festivalin ilçenin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini tanıtma açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en güzel ormanlarında böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışlara katılan tüm sporcularımıza, ilçemize gelen misafirlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yenice, doğası kadar spor turizmiyle de adından söz ettirmeye devam edecek." dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Off-Road
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