Off-Road tutkunları Yenice'de buluştu

Yenice Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük blok ormanları arasında gerçekleştirilen festivalde, çamurla kaplı etaplar, dik tırmanışlar ve zorlu engeller izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Motor seslerinin ormanda yankılandığı organizasyonda sporcular, parkuru en kısa sürede tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Doğa ile motor sporlarını bir araya getiren festival, hem yarışmacılardan hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gün boyu süren yarışlarda zaman zaman araçlar çamura saplanırken, izleyiciler nefes kesen mücadeleyi ilgiyle takip etti.

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, festivalin ilçenin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini tanıtma açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en güzel ormanlarında böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışlara katılan tüm sporcularımıza, ilçemize gelen misafirlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yenice, doğası kadar spor turizmiyle de adından söz ettirmeye devam edecek." dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır