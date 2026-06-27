Öğleden sonra ortaya çıkan demans belirtisi

Demans, tek başına bir hastalık değil; beynin farklı hastalıklar nedeniyle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir belirti grubudur. Hafıza kaybı, dikkat dağınıklığı ve günlük işleri yapmakta zorlanma gibi belirtilerle seyreden demansta, daha az bilinen ancak oldukça dikkat çekici bir durum da "gün batımı sendromu" olarak biliniyor. Uzmanlara göre bu belirtiler özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde belirginleşiyor.

ÖĞLEDEN SONRA BELİRTİLER ARTABİLİYOR

Demans bakım uzmanı ve psikolog Dr. Kellyn Lee, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, gün batımı sendromunun günün herhangi bir saatinde görülebilse de çoğunlukla öğleden sonra başladığını söyledi.

Lee'ye göre bu süreçte hastalarda kaygı, huzursuzluk, kafa karışıklığı ve ajitasyon artabiliyor. Bazı kişilerde halüsinasyonlar ve sanrılar da tabloya eşlik edebiliyor.

HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLEBİLİR?

Bakım kuruluşu Elder'a göre gün batımı sendromunda şu davranışlar sık görülebiliyor:

Sürekli ileri geri yürüme

Sandalyede sallanma

Amaçsız dolaşma

Yüksek sesle bağırma veya ağlama

Öfke patlamaları

Bakım veren kişiyi sürekli takip etme

Kaygı, korku, huzursuzluk ve paranoya hissi

Uzmanlar, bu davranışların bilinçli tercihler değil, beyindeki değişimlerin sonucu olduğunu vurguluyor.

BELİRTİLERİ NOT ALMAK ÖNEMLİ

Dr. Lee, yakınlarının belirtilerin hangi saatlerde ortaya çıktığını ve o sırada neler yaşandığını not etmelerini öneriyor. Böylece belirtilerin belirli bir düzen gösterip göstermediği anlaşılabiliyor ve doktora daha ayrıntılı bilgi sunulabiliyor.

Uzman, bazı durumlarda ilaç tedavisinin değerlendirilebileceğini ancak özellikle sakinleştirici ilaçların bağımlılık riski nedeniyle dikkatli kullanılmasının gerektiğini de ifade ediyor.

DEMANSIN ERKEN BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlara göre demansın ilk dönemlerinde görülebilecek belirtiler şunlar olabilir:

Hafıza kaybı

Konsantrasyon güçlüğü

Günlük işleri yapmakta zorlanma

Konuşurken doğru kelimeyi bulamama

Zaman ve mekân karmaşası yaşama

Ruh halinde değişiklikler

Bu belirtiler başlangıçta hafif olabilir ve zaman içinde yavaş yavaş ilerleyebilir.

Gün batımı sendromuyla başa çıkmak için öneriler

Uzmanlar, belirtileri hafifletmek için şu önerilerde bulunuyor:

Günün aktif işlerini sabah saatlerine planlamak

Hafif egzersiz ve açık hava yürüyüşlerini teşvik etmek

Uzun gündüz uykularından kaçınmak

Akşam saatlerinde loş değil, yeterli aydınlatma sağlamak

Gürültüyü ve karmaşayı azaltmak

Öğleden sonra kafein tüketimini sınırlandırmak

Yeterli sıvı alımını sağlamak

Atak sırasında sakin bir ses tonuyla konuşup güven vermek

Tartışmak veya düzeltmeye çalışmak yerine dikkatini farklı bir yöne çekmek