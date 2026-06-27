Öğleden sonra ortaya çıkan demans belirtisi

Demans, tek başına bir hastalık değil; beynin farklı hastalıklar nedeniyle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir belirti grubudur. Hafıza kaybı, dikkat dağınıklığı ve günlük işleri yapmakta zorlanma gibi belirtilerle seyreden demansta, daha az bilinen ancak oldukça dikkat çekici bir durum da "gün batımı sendromu" olarak biliniyor. Uzmanlara göre bu belirtiler özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde belirginleşiyor.
Demans bakım uzmanı ve psikolog Dr. Kellyn Lee, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, gün batımı sendromunun günün herhangi bir saatinde görülebilse de çoğunlukla öğleden sonra başladığını söyledi.
Lee'ye göre bu süreçte hastalarda kaygı, huzursuzluk, kafa karışıklığı ve ajitasyon artabiliyor. Bazı kişilerde halüsinasyonlar ve sanrılar da tabloya eşlik edebiliyor.
Bakım kuruluşu Elder'a göre gün batımı sendromunda şu davranışlar sık görülebiliyor:
Sürekli ileri geri yürüme
Sandalyede sallanma
Amaçsız dolaşma
Yüksek sesle bağırma veya ağlama
Öfke patlamaları
Bakım veren kişiyi sürekli takip etme
Kaygı, korku, huzursuzluk ve paranoya hissi
Uzmanlar, bu davranışların bilinçli tercihler değil, beyindeki değişimlerin sonucu olduğunu vurguluyor.
Dr. Lee, yakınlarının belirtilerin hangi saatlerde ortaya çıktığını ve o sırada neler yaşandığını not etmelerini öneriyor. Böylece belirtilerin belirli bir düzen gösterip göstermediği anlaşılabiliyor ve doktora daha ayrıntılı bilgi sunulabiliyor.
Uzman, bazı durumlarda ilaç tedavisinin değerlendirilebileceğini ancak özellikle sakinleştirici ilaçların bağımlılık riski nedeniyle dikkatli kullanılmasının gerektiğini de ifade ediyor.
Uzmanlara göre demansın ilk dönemlerinde görülebilecek belirtiler şunlar olabilir:
Hafıza kaybı
Konsantrasyon güçlüğü
Günlük işleri yapmakta zorlanma
Konuşurken doğru kelimeyi bulamama
Zaman ve mekân karmaşası yaşama
Ruh halinde değişiklikler
Bu belirtiler başlangıçta hafif olabilir ve zaman içinde yavaş yavaş ilerleyebilir.
Gün batımı sendromuyla başa çıkmak için öneriler
Uzmanlar, belirtileri hafifletmek için şu önerilerde bulunuyor:
Günün aktif işlerini sabah saatlerine planlamak
Hafif egzersiz ve açık hava yürüyüşlerini teşvik etmek
Uzun gündüz uykularından kaçınmak
Akşam saatlerinde loş değil, yeterli aydınlatma sağlamak
Gürültüyü ve karmaşayı azaltmak
Öğleden sonra kafein tüketimini sınırlandırmak
Yeterli sıvı alımını sağlamak
Atak sırasında sakin bir ses tonuyla konuşup güven vermek
Tartışmak veya düzeltmeye çalışmak yerine dikkatini farklı bir yöne çekmek
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