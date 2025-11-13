HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Oğlu kaza yaptı baba çıldırdı: "Kendine zarar verseydin"

Bolu’da, bir sürücü, babasına ait otomobille park halindeki 2 araca çarptı. Araçlar hasar görürken, kaza yerine gelen sürücünün babası oğluna tepki gösterdi. Öfkeli babayı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Oğlu kaza yaptı baba çıldırdı: "Kendine zarar verseydin"

Kaza, gece saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sürücü, babasına ait otomobille, park halindeki 2 araca çarptı. 3 araçta hasar da oluştu.

Oğlu kaza yaptı baba çıldırdı: "Kendine zarar verseydin" 1

İLK TEPKİ BABADAN OLDU

Kazanın ardından olay yerine gelen sürücünün babası, oğluna bağırarak tepki gösterdi, “Kendine zarar verseydin. Herkesin arabasına vurdun” diyerek hakaret etti.

Oğlu kaza yaptı baba çıldırdı: "Kendine zarar verseydin" 2

ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ

Çevredekiler babayı, “Cana geleceğine mala gelsin. Biraz sakin ol. Çocuğu üzme” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Oğlu kaza yaptı baba çıldırdı: "Kendine zarar verseydin" 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıUyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıDiyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
baba kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.