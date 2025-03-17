Öğrenci kadınların eline bir anda tutuşturuldu! Konya'da tepki çeken bildiri: "Afrika kabilelerine özgü bir davranış"

Konya'da başı açık öğrenci kadınları hedef aldığı öne sürülen bildiri tartışma yarattı. "Milli Kuvvetler Hareketi" adıyla faaliyetler gösteren grubun internet sitesinde bu faaliyetini "175 Açık Giyimli (Teşhirci) Bayana Mektup Dağıtımı" ismiyle duyurduğu görüldü.

Halk TV'nin aktardığına göre bildiride, "dışarıda ‘açık’ giyinerek gezmenin günah olduğu", "açık giyinmenin Afrika ülkelerine özgü bir davranış olduğu" savunuldu. Ayrıca kadınlara kapanmaları gerektiği yönünde uyarı niteliğinde ifadeler yer aldı.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O BİLDİRİ

Bildiride yer alan ifadeler şöyle:

"Seni ve tüm varlıkları yaratan, cennetin, cehennemin ve hesap gününün sahibi olan Allah'ın adıyla

Sevgili kardeşim, şunu bil ki bu dünyada kim olursak olalım, nasıl bir hayat yaşarsak yaşayalım, hesap gününde Allah'ın huzurunda yalnız ve tek başımıza hesap vereceğiz.

Bu mektubu yazma sebebimiz, ne yazık ki giyim şeklindir. Hemen aklına şu gelebilir: "Özgür değil miyim, istediğim gibi giyinirim, soyunurum, kimse karışamaz". İçinde yaşadığımız devletin kanunları çerçevesinde evet haklısın ama bizi biz yapan değerler vardır güzel kardeşim ve bu değerler her zaman kanunlarla sınırlı değildir.

Örneğin bizler, tarihin neredeyse başından beri var olan Türk Milleti'yiz ve çok değerli bir örfe sahibiz. Ne yazık ki son yıllarda üzülerek görüyoruz; milletimizin tarihi boyunca asla yaşanmamış bir şekilde bayanlarımızın bir kısmı, vücutlarının büyük kısmını açıkta bırakacak şekilde giyiniyorlar. Bu, açık bir hayâsızlıktır. Hayâ, utanma duygusudur ve doğuştan tüm insanlara verilmiştir.

Ancak, şort adı verilen külottan farksız bez parçaları, crop adı verilen bel üstünün büyük kısmını açıkta bırakan kumaş parçalarını vb. giyerek herkesin gözü önünde dolaşmak, bu hayânın yok olduğunu gösterir ki bu durum tam bir felakettir.

İşin bir de bizi yaratan Allah boyutu var. Şu an dünyada var olan 3 dinde de (İslam, hristiyanlık, yahudilik) örtünme emri vardır. Vücudunu teşhir edecek şekilde insanların arasında dolaşmak, sadece Afrika'nın ilkel, medeniyetten ve dinlerden uzak kalmış nadir kabilelerinde görülebilecek bir olayken ne yazık ki moda, özgürlük gibi kavramlar adı altında milletimizi dejenere ediyorlar ve çıplaklığı, teşhirciliği normalleştirmeye çalışıyorlar.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır