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Öğrenciler dijital tehlikelere karşı bilinçlendirildi

Sinop’un Ayancık ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere yönelik siber zorbalık farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.Ayancık Yenikonak Ortaokulu’nda düzenlenen bilgilendirme çalışmasında, öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Öğrenciler dijital tehlikelere karşı bilinçlendirildi

Sinop’un Ayancık ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere yönelik siber zorbalık farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Ayancık Yenikonak Ortaokulu’nda düzenlenen bilgilendirme çalışmasında, öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı. Eğitimde jandarma ekipleri, siber zorbalığın tanımını yaparak hangi davranışların bu kapsamda değerlendirildiğini detaylı bir şekilde anlattı.
Program boyunca öğrencilere dijital ortamlardaki riskler ve siber zorbalığın bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri aktarıldı. Eğitimin en önemli bölümlerinden birinde ise öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalmaları durumunda izlemeleri gereken adımlar paylaşıldı. Bu kapsamda gençlere; alınması gereken güvenlik önlemleri, şüpheli veya rahatsız edici durumların kimlere bildirilebileceği ve konunun yasal süreçler ile yasal yaptırımları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen bu anlamlı eğitimle; öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli, güvenli ve sorumlu bireyler olarak hareket etmeleri, siber zorbalığa karşı güçlü bir farkındalık kazanmaları ve olası olumsuz durumlar karşısında doğru refleksleri geliştirmeleri hedeflendi.

Öğrenciler dijital tehlikelere karşı bilinçlendirildi 1

Öğrenciler dijital tehlikelere karşı bilinçlendirildi 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop Ayancık
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