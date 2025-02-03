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  4. Öğrencilerin bütçe dostu çiğ köfte bu sefer zehirledi! 5 öğrenci hastanelik oldu

Öğrencilerin bütçe dostu çiğ köfte bu sefer zehirledi! 5 öğrenci hastanelik oldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.02.2025 17:42
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Düzce’de öğle arası okul yakınındaki bir marketten paketli çiğ köfte alan 5 öğrenci, okula döndükten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerin bütçe dostu çiğ köfte bu sefer zehirledi! 5 öğrenci hastanelik oldu

DÜZCE’de aynı marketten aldıkları çiğ köfteden yiyen 5 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle’deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğle arası yemek için evlerine giden 5 öğrenci, okula yakın bir marketten paket içinde çiğ köfte aldı. Öğle arasının ardından okula dönen öğrenciler karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yönetimine başvurdu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yönetim, okula ambulans çağırdı. 5 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Düzce çiğ köfte öğrenci
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